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Ольховский: это не тот Медведев, которого привыкли видеть. Происходящее необъяснимо

Ольховский: это не тот Медведев, которого привыкли видеть. Происходящее необъяснимо
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Бывший советский теннисист Андрей Ольховский высказался о выступлении 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева, который потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 6 5
7 		6 4 1 7
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Некоторое разочарование от матча. Понятно, что результат разочаровал, но от игры такие же чувства. Это не тот Медведев, которого мы привыкли видеть. На мой взгляд, он играет очень пассивно и коротко. Раньше хоть длина была на грунте. У Норри было множество возможностей атаковать. Снова большие качели по матчу. Хорошо, проигрывает первые два сета, но потом просто выносит человека. Начало пятого: 3:1, 4:2 — столько возможностей!

Но опять всё непонятно. Совершенно необъяснимо происходящее. Какая-то психологическая неуверенность. Раньше Даня психологически был невероятно силён — он тянул такие матчи! Но сейчас непонятные спады, которые для меня совершенно необъяснимы. Игра разочаровала», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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