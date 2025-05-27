Ольховский: это не тот Медведев, которого привыкли видеть. Происходящее необъяснимо

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский высказался о выступлении 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева, который потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|5
|
|6
|4
|1
|7
«Некоторое разочарование от матча. Понятно, что результат разочаровал, но от игры такие же чувства. Это не тот Медведев, которого мы привыкли видеть. На мой взгляд, он играет очень пассивно и коротко. Раньше хоть длина была на грунте. У Норри было множество возможностей атаковать. Снова большие качели по матчу. Хорошо, проигрывает первые два сета, но потом просто выносит человека. Начало пятого: 3:1, 4:2 — столько возможностей!
Но опять всё непонятно. Совершенно необъяснимо происходящее. Какая-то психологическая неуверенность. Раньше Даня психологически был невероятно силён — он тянул такие матчи! Но сейчас непонятные спады, которые для меня совершенно необъяснимы. Игра разочаровала», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 мая 2025
-
16:53
-
16:39
-
16:37
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:05
-
16:05
-
15:53
-
15:52
-
15:40
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:19
-
15:04
-
14:58
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:18
-
14:04
-
13:55
-
13:33
-
13:32
-
13:21
-
13:04
-
12:59
-
12:56
-
12:50