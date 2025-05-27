Ольховский: это не тот Медведев, которого привыкли видеть. Происходящее необъяснимо

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский высказался о выступлении 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева, который потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

«Некоторое разочарование от матча. Понятно, что результат разочаровал, но от игры такие же чувства. Это не тот Медведев, которого мы привыкли видеть. На мой взгляд, он играет очень пассивно и коротко. Раньше хоть длина была на грунте. У Норри было множество возможностей атаковать. Снова большие качели по матчу. Хорошо, проигрывает первые два сета, но потом просто выносит человека. Начало пятого: 3:1, 4:2 — столько возможностей!

Но опять всё непонятно. Совершенно необъяснимо происходящее. Какая-то психологическая неуверенность. Раньше Даня психологически был невероятно силён — он тянул такие матчи! Но сейчас непонятные спады, которые для меня совершенно необъяснимы. Игра разочаровала», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.