Янчук: Медведев ещё не исчерпал свой потенциал, но «Большой шлем» ему вряд ли покорится

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук прокомментировал поражение 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

«Ты посмотри! Медведев точно мог бы и не проигрывать, он выше Норри классом. Но грунт — это не для Даниила. На бетоне ещё более-менее прилично. Мало нокаутирующих ударов, соперники отражают большинство атак. Устраивают контригру.

Жаль Даниила, мы будем переживать и надеяться дальше. Даниил ещё сможет играть два-три года на хорошем уровне. Свой потенциал Медведев ещё не исчерпал, но «Большой шлем» ему уже вряд ли покорится. А «Мастерс» — вполне», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.