Янчук: Медведев ещё не исчерпал свой потенциал, но «Большой шлем» ему вряд ли покорится
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук прокомментировал поражение 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|5
|
|6
|4
|1
|7
81
Кэмерон Норри
К. Норри
«Ты посмотри! Медведев точно мог бы и не проигрывать, он выше Норри классом. Но грунт — это не для Даниила. На бетоне ещё более-менее прилично. Мало нокаутирующих ударов, соперники отражают большинство атак. Устраивают контригру.
Жаль Даниила, мы будем переживать и надеяться дальше. Даниил ещё сможет играть два-три года на хорошем уровне. Свой потенциал Медведев ещё не исчерпал, но «Большой шлем» ему уже вряд ли покорится. А «Мастерс» — вполне», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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