Гауфф стала самой юной после Хингис, выигравшей старт на своих первых шести «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, выигравшей стартовый матч во всех своих первых шести выступлениях на «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде со времён швейцарки Мартины Хингис (1995-2000).

Сегодня, 27 мая, Гауфф в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 одержала победу над представительницей Австралии Оливией Гадеки, занимающей 91-ю строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Соперницей Гауфф во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница матча Хлоэ Паке (Франция) — Тереза Валентова (Чехия).