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Гауфф стала самой юной после Хингис, выигравшей старт на своих первых шести «Ролан Гаррос»

Гауфф стала самой юной после Хингис, выигравшей старт на своих первых шести «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, выигравшей стартовый матч во всех своих первых шести выступлениях на «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде со времён швейцарки Мартины Хингис (1995-2000).

Сегодня, 27 мая, Гауфф в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 одержала победу над представительницей Австралии Оливией Гадеки, занимающей 91-ю строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 14:40 МСК
Оливия Гадеки
91
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Соперницей Гауфф во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница матча Хлоэ Паке (Франция) — Тереза Валентова (Чехия).

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