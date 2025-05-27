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Среди чемпионов ТБШ только два теннисиста имеют статистику на «РГ» хуже, чем Медведев

Среди чемпионов ТБШ только два теннисиста имеют статистику на «РГ» хуже, чем Медведев
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в девятый раз в карьере проиграл матч на «Ролан Гаррос» при 10 победах. В процентном соотношении это составляет 52,6.

Сегодня, 27 мая, он потерпел поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 6 5
7 		6 4 1 7
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Среди победителей турниров «Большого шлема» в истории мужского тенниса только два игрока имеют статистику побед и поражений на «РГ» хуже Медведева. Это чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик (47,4%) и победитель Australian Open — 2002 швед Томас Юханссон (26,7%).

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