Среди чемпионов ТБШ только два теннисиста имеют статистику на «РГ» хуже, чем Медведев

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в девятый раз в карьере проиграл матч на «Ролан Гаррос» при 10 победах. В процентном соотношении это составляет 52,6.

Сегодня, 27 мая, он потерпел поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Среди победителей турниров «Большого шлема» в истории мужского тенниса только два игрока имеют статистику побед и поражений на «РГ» хуже Медведева. Это чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик (47,4%) и победитель Australian Open — 2002 швед Томас Юханссон (26,7%).