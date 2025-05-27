Вихлянцева объяснила поражение Медведева от Норри в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила выступление 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025, где он потерпел поражение от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.
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«У Медведева был волнообразный матч, где Даня отыграл хорошо в третьем и четвёртом сетах. В первом и втором сетах у Медведева было очень много ошибок. Если вернуться к пятому сету, у Норри были брейк-пойнты. Но мы знаем, что Кэмерон накануне сыграл финал турнира против Новака Джоковича. Норри – сильный соперник, чемпион «Мастерса» и игрок топ-10 в прошлом. Кэмерон в матче с Джоковичем показал, что у него есть вариативная игра на грунте. Обидно, что в пятом сете у Дани были ошибки, когда он вёл с брейком и не смог подать на матч.
Даниил уже не в первый раз проигрывает в первом круге «Ролан Гаррос». Кому-то конкретно не подходит покрытие, условия или погода. Но когда ты уже на таком уровне и с большим опытом, должен всё корректировать. Медведеву не хватило уверенности в своей игре и дополнительных матчей. Грустно видеть, что Даниил который турнир подряд проигрывает на ранних стадиях в «Большом шлеме», — сказала Вихлянцева в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 27 мая 2025
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