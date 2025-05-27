Джокович пожаловался на ветер на «Ролан Гаррос». Организаторам пришлось закрыть крышу

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович по ходу матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2025 с американцем Маккензи Макдональдом (98-я ракетка мира) был недоволен решением организаторов играть на открытом воздухе.

Дело в том, что сегодня, 27 мая, в Париже довольно прохладно и ветрено. Именно ветер, по всей видимости, мешал Джоковичу. Он вызвал супервайзера на корт и просил его закрыть крышу на арене Филиппа Шатрье. Сначала супервайзер просьбу серба отклонил, однако позднее крышу над ареной всё же закрыли.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

На момент написания новости Джокович выиграл первый сет со счётом 6:3 и повёл во втором — 2:0.