Джокович пожаловался на ветер на «Ролан Гаррос». Организаторам пришлось закрыть крышу
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович по ходу матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2025 с американцем Маккензи Макдональдом (98-я ракетка мира) был недоволен решением организаторов играть на открытом воздухе.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 16:15 МСК
98
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
0 : 3
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
Дело в том, что сегодня, 27 мая, в Париже довольно прохладно и ветрено. Именно ветер, по всей видимости, мешал Джоковичу. Он вызвал супервайзера на корт и просил его закрыть крышу на арене Филиппа Шатрье. Сначала супервайзер просьбу серба отклонил, однако позднее крышу над ареной всё же закрыли.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
На момент написания новости Джокович выиграл первый сет со счётом 6:3 и повёл во втором — 2:0.
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