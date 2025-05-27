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Каролин Гарсия опубликовала пост после своего последнего в карьере матча на «Ролан Гаррос»

Каролин Гарсия опубликовала пост после своего последнего в карьере матча на «Ролан Гаррос»
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144-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия опубликовала трогательный пост по окончании своего последнего в карьере матча на «Ролан Гаррос». Каролин на старте соревнований уступила американке Бернарде Пере со счётом 4:6, 4:6.

«Благодарю вас от всего сердца. Вчера я не смогла победить. Но взяла от этого матча другое: день, который я никогда не забуду. Снова разделила с вами корт, почувствовала невероятную поддержку и любовь. В конце концов, в этом и заключается суть спорта — выкладываться по полной и бороться до конца. Победа на «Ролан Гаррос» была моей мечтой. Я делала это дважды в парном разряде, но никогда не выигрывала в одиночном. Однако я выложилась по полной. Поэтому ухожу с улыбкой и гордостью. Мы не можем контролировать результаты, но можем прилагать усилия и показывать самоотверженность. Спасибо ещё раз. Без вас меня бы здесь не было», — написала Гарсия на своей странице в социальных сетях.

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