«Очень жаль». Кузнецова высказалась о раннем вылете Медведева с «Ролан Гаррос» — 2025
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поражении 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Медведев проиграл 81-й ракетке мира британцу Кэмерону Норри со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|5
|
|6
|4
|1
|7
81
Кэмерон Норри
К. Норри
«К сожалению, Даниил Медведев покидает «Ролан Гаррос» после тяжёлой борьбы с Кэмероном Норри. Ребята играли почти четыре часа. Очень жаль, что Даня вылетел на такой ранней стадии, но в теннисе такое бывает. Ждём возвращения в хорошую форму и продолжаем болеть!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
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