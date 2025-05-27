«Очень жаль». Кузнецова высказалась о раннем вылете Медведева с «Ролан Гаррос» — 2025

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поражении 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Медведев проиграл 81-й ракетке мира британцу Кэмерону Норри со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

«К сожалению, Даниил Медведев покидает «Ролан Гаррос» после тяжёлой борьбы с Кэмероном Норри. Ребята играли почти четыре часа. Очень жаль, что Даня вылетел на такой ранней стадии, но в теннисе такое бывает. Ждём возвращения в хорошую форму и продолжаем болеть!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.