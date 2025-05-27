Бен Шелтон без борьбы вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон без борьбы вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025.

В матче второго круга «Ролан Гаррос», который поставлен в расписании турнира на среду, 28 мая, Шелтон (13) должен был сразиться с 83-й ракеткой мира из Франции Юго Гастоном. Однако соперник Бена снялся с турнира уже сегодня. Причины на данный момент неизвестны.

Отметим, что на старте соревнований Шелтон в пяти сетах одолел итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3).

В третьем круг «Ролан Гаррос» Шелтону предстоит сразиться с победителем матча Маттео Джиганте (Италия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 20).