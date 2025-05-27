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Бен Шелтон – Юго Гастон, результат матча 28 мая 2025 года, снятие, второй круг «Ролан Гаррос»

Бен Шелтон без борьбы вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025
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13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон без борьбы вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025.

В матче второго круга «Ролан Гаррос», который поставлен в расписании турнира на среду, 28 мая, Шелтон (13) должен был сразиться с 83-й ракеткой мира из Франции Юго Гастоном. Однако соперник Бена снялся с турнира уже сегодня. Причины на данный момент неизвестны.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 21:15 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
Rt
1 2 3 4 5
             
             
Юго Гастон
83
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон

Отметим, что на старте соревнований Шелтон в пяти сетах одолел итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3).

В третьем круг «Ролан Гаррос» Шелтону предстоит сразиться с победителем матча Маттео Джиганте (Италия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 20).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (М)
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