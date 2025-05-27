Бен Шелтон без борьбы вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025
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13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон без борьбы вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025.
В матче второго круга «Ролан Гаррос», который поставлен в расписании турнира на среду, 28 мая, Шелтон (13) должен был сразиться с 83-й ракеткой мира из Франции Юго Гастоном. Однако соперник Бена снялся с турнира уже сегодня. Причины на данный момент неизвестны.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 21:15 МСК
13
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
83
Юго Гастон
Ю. Гастон
Отметим, что на старте соревнований Шелтон в пяти сетах одолел итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3).
В третьем круг «Ролан Гаррос» Шелтону предстоит сразиться с победителем матча Маттео Джиганте (Италия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 20).
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