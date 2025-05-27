Селиваненко похвалил Норри за игру в матче с Медведевым на «Ролан Гаррос»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал поражение 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

«Прежде всего, отметил бы игру самого Кэмерона Норри. Его текущее место в классификации не отражает его силу и потенциал, и сейчас он восстанавливает свои позиции. Проигрывать в первом круге турнира «Большого шлема» всегда неприятно, тем более когда у тебя был шанс, ты подавал на матч. Но такова теннисная жизнь», — сказал Селиваненко в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете. Матчболов у россиянина не было.