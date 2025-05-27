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Селиваненко похвалил Норри за игру в матче с Медведевым на «Ролан Гаррос»

Селиваненко похвалил Норри за игру в матче с Медведевым на «Ролан Гаррос»
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал поражение 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 6 5
7 		6 4 1 7
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Прежде всего, отметил бы игру самого Кэмерона Норри. Его текущее место в классификации не отражает его силу и потенциал, и сейчас он восстанавливает свои позиции. Проигрывать в первом круге турнира «Большого шлема» всегда неприятно, тем более когда у тебя был шанс, ты подавал на матч. Но такова теннисная жизнь», — сказал Селиваненко в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете. Матчболов у россиянина не было.

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