Джессика Пегула уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира она обыграла 88-ю ракетку мира из Румынии Анку-Алексию Тодони. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 16:15 МСК
88
Анка-Алексия Тодони
А. Тодони
Окончен
0 : 2
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3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Американская теннисистка сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Её соперница три раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт из двух.
Соперницей Пегулы во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница матча Мария Карле (Аргентина) — Энн Ли (США).
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