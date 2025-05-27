Джессика Пегула уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира она обыграла 88-ю ракетку мира из Румынии Анку-Алексию Тодони. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Американская теннисистка сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Её соперница три раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт из двух.

Соперницей Пегулы во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница матча Мария Карле (Аргентина) — Энн Ли (США).