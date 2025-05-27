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Джессика Пегула — Анка-Алексия Тодони, результат матча 27 мая 2025, счет 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Джессика Пегула уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира она обыграла 88-ю ракетку мира из Румынии Анку-Алексию Тодони. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 16:15 МСК
Анка-Алексия Тодони
88
Румыния
Анка-Алексия Тодони
А. Тодони
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Американская теннисистка сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Её соперница три раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт из двух.

Соперницей Пегулы во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница матча Мария Карле (Аргентина) — Энн Ли (США).

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
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