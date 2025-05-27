Онс Жабер проиграла Магдалене Френх на старте «Ролан Гаррос» — 2025

Бывшая вторая ракетка мира из Туниса Онс Жабер не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира она в двух сетах проиграла 26-й ракетке мира Магдалене Френх из Польши. Встреча завершилась со счётом 6:7, 0:6.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Френх не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных. Жабер два раза подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из шести.

Соперницей Френх во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет представительница Чехии Маркета Вондроушова.