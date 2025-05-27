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Магдалена Френх — Онс Жабер, результат матча 27 мая 2025, счет 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Онс Жабер проиграла Магдалене Френх на старте «Ролан Гаррос» — 2025
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Бывшая вторая ракетка мира из Туниса Онс Жабер не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира она в двух сетах проиграла 26-й ракетке мира Магдалене Френх из Польши. Встреча завершилась со счётом 6:7, 0:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 16:25 МСК
Магдалена Френх
26
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		0
         
Онс Жабер
36
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Френх не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных. Жабер два раза подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из шести.

Соперницей Френх во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет представительница Чехии Маркета Вондроушова.

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