Онс Жабер проиграла Магдалене Френх на старте «Ролан Гаррос» — 2025
Поделиться
Бывшая вторая ракетка мира из Туниса Онс Жабер не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира она в двух сетах проиграла 26-й ракетке мира Магдалене Френх из Польши. Встреча завершилась со счётом 6:7, 0:6.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 16:25 МСК
26
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
36
Онс Жабер
О. Жабер
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Френх не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных. Жабер два раза подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из шести.
Соперницей Френх во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет представительница Чехии Маркета Вондроушова.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 мая 2025
-
19:57
-
19:43
-
19:32
-
19:28
-
19:18
-
19:06
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:25
-
18:21
-
18:17
-
17:56
-
17:49
-
17:41
-
17:37
-
17:30
-
17:13
-
17:04
-
16:58
-
16:53
-
16:39
-
16:37
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:05
-
16:05
-
15:53
-
15:52