38-летний Новак Джокович одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции — 2025.

В матче первого круга Джокович (6) со счётом 6:3, 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира из США Маккензи Макдональда. Встреча теннисистов продлилась 1 час 58 минут. В её рамках Джокович семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Макдональда шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующим соперником Джоковича в Париже станет победитель матча Корентен Муте (Франция) — Клеман Табюр (Франция, Q).