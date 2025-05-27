38-летний Новак Джокович одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции — 2025.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 16:15 МСК
98
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
0 : 3
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|3
|3
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|6
|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
В матче первого круга Джокович (6) со счётом 6:3, 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира из США Маккензи Макдональда. Встреча теннисистов продлилась 1 час 58 минут. В её рамках Джокович семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Макдональда шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Следующим соперником Джоковича в Париже станет победитель матча Корентен Муте (Франция) — Клеман Табюр (Франция, Q).
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