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Новак Джокович – Маккензи Макдональд, результат матча 27 мая 2025 года, счет 3:0, первый круг «Ролан Гаррос»

38-летний Новак Джокович одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 16:15 МСК
Маккензи Макдональд
98
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 3
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В матче первого круга Джокович (6) со счётом 6:3, 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира из США Маккензи Макдональда. Встреча теннисистов продлилась 1 час 58 минут. В её рамках Джокович семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Макдональда шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующим соперником Джоковича в Париже станет победитель матча Корентен Муте (Франция) — Клеман Табюр (Франция, Q).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (М)
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