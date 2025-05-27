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Сонай Картал — Эрика Андреева, результат матча 27 мая 2025, счет 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Эрика Андреева с «баранкой» проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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102-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого круга она проиграла 56-й ракетке мира из Великобритании Сонай Картал. Встреча завершилась со счётом 0:6, 2:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:10 МСК
Сонай Картал
56
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Эрика Андреева
102
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Андреева не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Картал один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Картал встретится с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия).

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
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