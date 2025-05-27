Эрика Андреева с «баранкой» проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

102-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого круга она проиграла 56-й ракетке мира из Великобритании Сонай Картал. Встреча завершилась со счётом 0:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Андреева не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Картал один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Картал встретится с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия).