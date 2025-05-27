Соболенко: в наших странах тренеры свирепые, они очень грубы. В США более здоровая среда

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко согласилась с тезисом о том, люди из Восточной Европы кажутся ментально сильнее, и порассуждала, почему так сложилось.

«Серьёзный вопрос. Думаю, мы гораздо жёстче из-за среды в восточноевропейских странах. Те, кто проходит через трудности, как ментально, так и физически становятся намного сильнее. Не всех остальных в мире, но большей части девушек в туре. Честно, не знаю, почему так. Думаю, это из-за суровой среды в наших странах, и тренеры у нас свирепые. Нет ничего приятного в их методах работы. Они очень грубы. Думаю, поэтому у нас более сильная менталка. Но в то же время многих они сломали таким агрессивным подходом.

Думаю, в Европе и в США более здоровая среда. Наверное, дело в семье, как тебя воспитывают и заставляют. Но мои родители очень сильно не заставляли меня. Единственное — они просили, чтобы я перестала бить ракетки. Ну я так и не делала после их просьбы. Но точно скажу, что восточноевропейская школа очень жёсткая. Те, кто проходит её и выживает, становятся очень жёсткими», — сказала Соболенко на пресс-конференции на «Ролан Гаррос» — 2025.