Мирра Андреева: с середины матча первого круга «Ролан Гаррос» начала играть так, как умею

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход во второй круг женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира она обыграла испанку Кристину Букшу, занимающую 98-ю строчку мирового рейтинга WTA.

«Я стараюсь всегда настраиваться на матч по отдельности, не смотря, с кем играю. Не знаю, насколько лёгкая у меня сетка, но если эксперты так говорят, может, так оно и есть. Я каждый матч стараюсь показывать свой лучший теннис, и не важно, с кем играю. С середины матча первого круга начала играть так, как умею. Очень рада, что победила», — сказала Андреева в интервью «Советскому спорту».

Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет американка Эшлин Крюгер.