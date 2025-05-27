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Мирра Андреева: с середины матча первого круга «Ролан Гаррос» начала играть так, как умею

Мирра Андреева: с середины матча первого круга «Ролан Гаррос» начала играть так, как умею
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход во второй круг женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира она обыграла испанку Кристину Букшу, занимающую 98-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кристина Букша
98
Испания
Кристина Букша
К. Букша

«Я стараюсь всегда настраиваться на матч по отдельности, не смотря, с кем играю. Не знаю, насколько лёгкая у меня сетка, но если эксперты так говорят, может, так оно и есть. Я каждый матч стараюсь показывать свой лучший теннис, и не важно, с кем играю. С середины матча первого круга начала играть так, как умею. Очень рада, что победила», — сказала Андреева в интервью «Советскому спорту».

Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет американка Эшлин Крюгер.

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