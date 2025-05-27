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Мирра Андреева выиграла 8 из 10 первых матчей на «РГ». Лишь Швёнтек и Селеш были успешнее

Мирра Андреева выиграла 8 из 10 первых матчей на «РГ». Лишь Швёнтек и Селеш были успешнее
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева одержала свою восьмую победу в 10 сыгранных за карьеру матчах в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос».

Сегодня, 27 мая, Мирра в двух сетах обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:3) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кристина Букша
98
Испания
Кристина Букша
К. Букша

За последние 40 лет лишь две теннисистки более успешно проводили свои первые 10 матчей на «Ролан Гаррос», сообщает Opta Ace. Это девятикратная победительница мэйджоров Моника Селеш и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек (у обеих счёт 9-1).

Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет американка Эшлин Крюгер.

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Мирра успешно стартовала на «Ролан Гаррос». Андреева одержала 26-ю победу в сезоне!
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