Мирра Андреева выиграла 8 из 10 первых матчей на «РГ». Лишь Швёнтек и Селеш были успешнее

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева одержала свою восьмую победу в 10 сыгранных за карьеру матчах в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос».

Сегодня, 27 мая, Мирра в двух сетах обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:3) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

За последние 40 лет лишь две теннисистки более успешно проводили свои первые 10 матчей на «Ролан Гаррос», сообщает Opta Ace. Это девятикратная победительница мэйджоров Моника Селеш и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек (у обеих счёт 9-1).

Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет американка Эшлин Крюгер.