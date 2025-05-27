Мирра Андреева выиграла 8 из 10 первых матчей на «РГ». Лишь Швёнтек и Селеш были успешнее
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева одержала свою восьмую победу в 10 сыгранных за карьеру матчах в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос».
Сегодня, 27 мая, Мирра в двух сетах обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:3) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
98
Кристина Букша
К. Букша
За последние 40 лет лишь две теннисистки более успешно проводили свои первые 10 матчей на «Ролан Гаррос», сообщает Opta Ace. Это девятикратная победительница мэйджоров Моника Селеш и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек (у обеих счёт 9-1).
Соперницей Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Франции станет американка Эшлин Крюгер.
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