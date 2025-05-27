Норри в матче с Медведевым впервые в карьере обыграл чемпиона ТБШ на мэйджоре
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81-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри впервые в карьере на мэйджоре одержал победу над чемпионом турнира «Большого шлема», сообщает Opta Ace.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
|1
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|3
|4
|5
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|3
|6
|6
|5
|
|6
|4
|1
|7
81
Кэмерон Норри
К. Норри
Это произошло на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге соревнований Норри со счётом обыграл чемпиона US Open — 2021, 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева.
Стоит отметить, что ранее на ТБШ Норри встречался только с представителями «Большой тройки» (Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером). Все четыре матча с ними он проиграл.
Следующим соперником Норри в Париже станет 144-я ракетка мира из Аргентины Федерико-Агустин Гомес (LL).
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