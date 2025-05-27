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Потапова в паре с Данилович вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Потапова в паре с Данилович вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
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36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с представительницей Сербии Ольгой Данилович вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира они одержали волевую победу над американским дуэтом Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:5.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
1 		6 7
         
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Потапова и Данилович не выполнили ни одной подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету их американских соперниц ни одного эйса, две двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Напомним, на старте одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025 Потапова обыграла 29-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счётом 5:7, 6:1, 7:5.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025, парный разряд (ж)
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