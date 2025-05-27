Потапова в паре с Данилович вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с представительницей Сербии Ольгой Данилович вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира они одержали волевую победу над американским дуэтом Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Потапова и Данилович не выполнили ни одной подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету их американских соперниц ни одного эйса, две двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Напомним, на старте одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025 Потапова обыграла 29-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счётом 5:7, 6:1, 7:5.