Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис: россиянин проиграл второй сет матча на «Ролан Гаррос»

Завершился второй сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (17) с 227-й ракеткой мира из ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом (Q) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Вторую партию со счётом 6:4 выиграл Харрис, тем самым сравняв счёт поединка (1:1).
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Второй сет матча продлился 40 минут (как и первый). В его рамках Рублёв реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Харриса — два реализованных брейк-пойнта из трёх.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.
В случае победы Рублёв во втором круге грунтового мэйджора сразится либо с Адамом Уолтоном (Австралия), либо с Максимильяном Мартерером (Q).
- 27 мая 2025
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