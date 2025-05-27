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Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис: россиянин проиграл второй сет матча на «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис: россиянин проиграл второй сет матча на «Ролан Гаррос»
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Завершился второй сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (17) с 227-й ракеткой мира из ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом (Q) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Вторую партию со счётом 6:4 выиграл Харрис, тем самым сравняв счёт поединка (1:1).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:40 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 4
4 		6 3 1
             
Ллойд Джордж Харрис
227
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис

Второй сет матча продлился 40 минут (как и первый). В его рамках Рублёв реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Харриса — два реализованных брейк-пойнта из трёх.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

В случае победы Рублёв во втором круге грунтового мэйджора сразится либо с Адамом Уолтоном (Австралия), либо с Максимильяном Мартерером (Q).

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