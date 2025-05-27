Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 27 мая, следующий соперник

Александр Зверев, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 27 мая, следующий соперник
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результат его первого поединка, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Александр Зверев (Германия, 3) — Лёнер Тьен (США) — 6:3, 6:3, 6:4.

Следующий матч Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025:

второй круг: Александр Зверев (Германия, 3) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, 87-я ракетка мира).

Потенциальные соперники Александра Зверева к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

третий круг: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 30-я ракетка мира);
четвёртый круг: Таллон Грикспор (Нидерланды, 35-я ракетка мира);
четвертьфинал: Новак Джокович (Сербия, шестая ракетка мира);
полуфинал: Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира);
финал: Карлос Алькарас (Испания, вторая ракетка мира).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (М)
Материалы по теме
Рублёв в сете от 2-го круга «РГ». Медведев не подал на матч и проиграл! LIVE!
Live
Рублёв в сете от 2-го круга «РГ». Медведев не подал на матч и проиграл! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android