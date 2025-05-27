Александр Зверев, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 27 мая, следующий соперник

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результат его первого поединка, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Александр Зверев (Германия, 3) — Лёнер Тьен (США) — 6:3, 6:3, 6:4.

Следующий матч Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025:

второй круг: Александр Зверев (Германия, 3) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, 87-я ракетка мира).

Потенциальные соперники Александра Зверева к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

третий круг: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 30-я ракетка мира);

четвёртый круг: Таллон Грикспор (Нидерланды, 35-я ракетка мира);

четвертьфинал: Новак Джокович (Сербия, шестая ракетка мира);

полуфинал: Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира);

финал: Карлос Алькарас (Испания, вторая ракетка мира).