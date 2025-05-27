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Мирра Андреева оценила образ Наоми Осаки в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

Мирра Андреева оценила образ Наоми Осаки в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева высказалась о том, что чемпионке четырёх турниров «Большого шлема», 49-й ракетке мира японской теннисистке Наоми Осаке пришлось подстричь ногти в матче с 10-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

«Такого, чтобы делать маникюр на корте, у меня не было. Посчитала это немного забавным, поскольку она настолько сконцентрировалась на том, чтобы её образ был ярким и необычным, что, мне кажется, не ожидала, что это принесёт дискомфорт. Как вы видите, у меня короткие ногти. Когда я делаю маникюр, никогда не делаю длинные ногти, потому что они мне будут мешать на корте», — сказала Андреева в интервью «Советскому спорту».

Встречу Осака проиграла со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 4:6. «Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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