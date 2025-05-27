Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 27 мая, следующий соперник

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результат его первого поединка, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:

Новак Джокович (Сербия, 6) — Маккензи Макдональнд (США) — 6:3, 6:3, 6:3.

Следующий матч Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:

Новак Джокович (Сербия, 6) — Корентен Муте (Франция)/Клеман Табюр (Франция, Q).

Потенциальные соперники Новака Джоковича к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

третий круг: Денис Шаповалов (Канада, 27-я ракетка мира);

четвёртый круг: Уго Умбер (Франция, 21-я ракетка мира);

четвертьфинал: Александр Зверев (Германия, третья ракетка мира);

полуфинал: Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира);

финал: Карлос Алькарас (Испания, вторая ракетка мира).