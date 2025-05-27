Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис: россиянин вышел вперёд в матче на старте «РГ»
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Завершился третий сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (17) с 227-й ракеткой мира из ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом (Q) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Третью партию со счётом 6:3 выиграл Рублёв, тем самым россиянин вышел вперёд в матче по сетам (2:1).
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:40 МСК
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|4
|
|6
|3
|1
227
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Третья партия данного матча продлилась 32 минуты. В её рамках Рублёв реализовал один заработанный брейк-пойнт.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.
В случае победы Рублёв во втором круге грунтового мэйджора сразится с Адамом Уолтоном (Австралия).
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