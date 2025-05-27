Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис: россиянин вышел вперёд в матче на старте «РГ»

Завершился третий сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (17) с 227-й ракеткой мира из ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом (Q) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Третью партию со счётом 6:3 выиграл Рублёв, тем самым россиянин вышел вперёд в матче по сетам (2:1).

Третья партия данного матча продлилась 32 минуты. В её рамках Рублёв реализовал один заработанный брейк-пойнт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

В случае победы Рублёв во втором круге грунтового мэйджора сразится с Адамом Уолтоном (Австралия).