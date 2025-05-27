Андрей Рублёв с победы над 227-й ракеткой мира стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции — 2025.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:40 МСК
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|4
|6
|6
|
|6
|3
|1
227
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
В матче первого круга Рублёв (17) со счётом 6:4, 4:6, 6:3, 6:1 обыграл 227-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (Q).
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 24 минуты. В её рамках Рублёв 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Харриса 13 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Рублёв сразится с 91-й ракеткой мира Адамом Уолтоном (Австралия).
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