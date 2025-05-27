Андрей Рублёв с победы над 227-й ракеткой мира стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции — 2025.

В матче первого круга Рублёв (17) со счётом 6:4, 4:6, 6:3, 6:1 обыграл 227-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (Q).

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 24 минуты. В её рамках Рублёв 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Харриса 13 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Рублёв сразится с 91-й ракеткой мира Адамом Уолтоном (Австралия).