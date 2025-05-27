«Четвёртый по сложности соперник для меня». Норри — о победе над Медведевым на РГ

Британский теннисист Кэмерон Норри высказался о победе над россиянином Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Игра закончилась победой британца в пяти сетах — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5.

«Он невероятно сложный соперник, по крайней мере для меня. Даниил ничего не отдаёт просто так, особенно на турнире «Большого шлема». Я знаю, что грунт — не его любимое покрытие, но он всё же выигрывал «Мастерс» на глине. Две недели назад в Риме он меня просто вынес. Если не считать Алькараса, Синнера и Новака, он, наверное, четвёртый по сложности соперник для меня в плане стиля. Это потрясающая победа, особенно если учесть нашу историю поединков. Обыграть его в пяти сетах на турнире «Большого шлема» — для меня это впечатляющий результат. Я почти четыре часа сражался с ним на равных», — сказал Норри на пресс-конференции.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Кэмерон Норри встретится с аргентинцем Федерико-Агустином Гомесом.