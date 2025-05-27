Зверев: к сожалению, я такой. Я не Джокович и не Надаль, мои спады сильнее

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев откровенно рассказал, как относится к своей нестабильности.

«Год назад перед Римом я ничего не выиграл. Уступил во втором круге Монако (в третьем. — Прим. «Чемпионата»). Проиграл в первом или втором круге Мюнхена. Потерпел поражение где-то на той же стадии в Мадриде (четвёртый круг. — Прим. «Чемпионата»). А потом победил в Риме. Так что я такой, к сожалению. У меня бывают взлёты и падения. Я не Новак Джокович. Я не Рафа Надаль, который будет выигрывать или выходить в финал на каждом турнире. Мой максимальный уровень очень высок, я это осознаю. Но мои спады сильнее, чем у других топ-игроков. Я с этим тоже смирился. Просто таков мой теннис. Возможно, в каком-то смысле я такой и есть. Я просто надеюсь, что в следующие две недели мой пик будет выше, чем у всех остальных», — сказал Зверев на пресс-конференции на «Ролан Гаррос» — 2025.