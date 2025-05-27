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Медведев ответил, почему не стал пожимать руку судье после поражения на «Ролан Гаррос»

Медведев ответил, почему не стал пожимать руку судье после поражения на «Ролан Гаррос»
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, по какой причине не стал пожимать руку судье Рено Лихтенштейну, который работал на его матче в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

В первом круге Медведев (11) уступил британцу Кэмерону Норри (81-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 6 5
7 		6 4 1 7
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Я просто забыл об этом. Минут через пять после матча подумал: я что, забыл пожать руку? Подумал, что, может, и нет. Как увижу его, скажу лично, что у меня с ним никаких проблем, я вообще очень уважаю Рено [Лихтенштейна]», — приводит слова Медведева Sports.ru.

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