Медведев ответил, почему не стал пожимать руку судье после поражения на «Ролан Гаррос»
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, по какой причине не стал пожимать руку судье Рено Лихтенштейну, который работал на его матче в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.
В первом круге Медведев (11) уступил британцу Кэмерону Норри (81-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|5
|
|6
|4
|1
|7
81
Кэмерон Норри
К. Норри
«Я просто забыл об этом. Минут через пять после матча подумал: я что, забыл пожать руку? Подумал, что, может, и нет. Как увижу его, скажу лично, что у меня с ним никаких проблем, я вообще очень уважаю Рено [Лихтенштейна]», — приводит слова Медведева Sports.ru.
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