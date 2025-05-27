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Джек Дрейпер – Маттия Беллучи, результат матча 27 мая 2025 года, счет 3:1, первый круг «Ролан Гаррос»

Джек Дрейпер пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:50 МСК
Маттия Беллуччи
68
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 2
3 		6 6 6
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

На старте соревнований Дрейпер (5) со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 6:2 обыграл 68-ю ракетку мира из Италии Маттию Беллуччи.

Встреча Дрейпера с Беллуччи продлилась 2 часа 37 минут. В её рамках Джек 11 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Маттии девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Дрейпера в Париже станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — Уго Дельен (Боливия).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (М)
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