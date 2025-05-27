Джек Дрейпер прокомментировал успешный старт на «Ролан Гаррос» — 2025
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований Дрейпер со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 6:2 обыграл 68-ю ракетку мира из Италии Маттию Беллуччи.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:50 МСК
68
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
1 : 3
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|6
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5
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
«Мне нужно оставаться в форме и упорно трудиться. Меня окружают хорошие люди, так что следует просто сосредоточиться на том, чтобы быть последовательным каждый день. Думаю, самое главное — иметь хороших людей вокруг меня и упорно трудиться», — сказал Дрейпер в интервью на корте.
Следующим соперником Дрейпера в Париже станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — Уго Дельен (Боливия).
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