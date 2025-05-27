Джек Дрейпер прокомментировал успешный старт на «Ролан Гаррос» — 2025

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований Дрейпер со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 6:2 обыграл 68-ю ракетку мира из Италии Маттию Беллуччи.

«Мне нужно оставаться в форме и упорно трудиться. Меня окружают хорошие люди, так что следует просто сосредоточиться на том, чтобы быть последовательным каждый день. Думаю, самое главное — иметь хороших людей вокруг меня и упорно трудиться», — сказал Дрейпер в интервью на корте.

Следующим соперником Дрейпера в Париже станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — Уго Дельен (Боливия).