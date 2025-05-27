Даниил Медведев: разочарован поражением. В этом году у меня осталось 10 или 12 турниров

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после вылета с «Ролан Гаррос» — 2025 ответил, изменилось ли его отношение к поражениям с учётом, что несколько лет назад он проигрывал зачастую уже в финалах турниров «Большого шлема», а сейчас чаще в первых кругах.

«Такие поражения ощущаются примерно одинаково. Тут [на «Ролан Гаррос»] я, например, в первых кругах раза три проигрывал пятисетовые матчи, каждый раз потом почти одно и то же: пару дней, может, неделю чувствуешь себя не очень, следующий турнир может быть сложным, смена покрытия. Но работа на тренировках помогает, просто ждёшь, пока эмоционально встанешь на ноги.

Я не думаю, что моё отношение к поражениям сильно изменилось. Я разочарован поражением. В этом году у меня осталось 10 турниров, может быть, 12. Мне нужно сыграть хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции.