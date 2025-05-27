Норри: честно говоря, Медведев — один из моих любимых игроков

Британский теннисист Кэмерон Норри поделился эмоциями после победы над россиянином Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась победой британца в пяти сетах — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5.

«Когда я играю с Даниилом, он никогда не теряет самообладания. Обычно он просто выносит меня с корта. Но сегодня в первом сете было приятно видеть, как он иногда теряет контроль, общается с боксом, ищет ответы и решения. Я чувствовал, что забираю много длинных розыгрышей, что против него сделать совсем непросто. Думаю, что мой стиль игры и физподготовка доставили ему проблем. Это даёт небольшой заряд уверенности.

Честно говоря, он — один из моих любимых игроков. Мне нравится его стиль, нравится наблюдать за его игрой. Он классный парень и один из королей соревновательной борьбы. Так что победить его — действительно круто», — сказал Норри на пресс-конференции.