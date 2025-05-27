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Андрей Рублёв, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 27 мая, следующий соперник

Андрей Рублёв, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 27 мая, следующий соперник
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результат его первого поединка, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Андрей Рублёв (Россия, 17) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q) — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.

Следующий матч Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2025:

второй круг: Андрей Рублёв (Россия, 17) — Адам Уолтон (Австралия, 91-я ракетка мира).

Потенциальные соперники Андрея Рублёва на пути к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

третий круг: Артюр Фис (Франция, 14-я ракетка мира);
четвёртый круг: Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира);
1/4 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, пятая ракетка мира);
полуфинал: Александр Зверев (Германия, третья ракетка мира);
финал: Карлос Алькарас (Испания, вторая ракетка мира).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (М)
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