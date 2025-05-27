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Солана Сьерра — Юлия Путинцева, результат матча 27 мая 2025, счет 0:2, 1-й круг Ролан Гаррос

Юлия Путинцева без проблем вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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31-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира она обыграла 110-ю ракетку мира представительницу Аргентины Солану Сьерру. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 19:55 МСК
Солана Сьерра
110
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Девушки провели на корте 1 час 38 минут. За время игры Путинцева не сделала ни одной подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом 5 брейк-пойнтов из 13. Её соперница ни разу не подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Она не смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Путинцева сыграет с победительницей матча Кэти Волынец (США) — Джоанна Гарленд (Китайский Тайбэй).

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