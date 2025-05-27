Юлия Путинцева без проблем вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025

31-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира она обыграла 110-ю ракетку мира представительницу Аргентины Солану Сьерру. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:2.

Девушки провели на корте 1 час 38 минут. За время игры Путинцева не сделала ни одной подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом 5 брейк-пойнтов из 13. Её соперница ни разу не подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Она не смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Путинцева сыграет с победительницей матча Кэти Волынец (США) — Джоанна Гарленд (Китайский Тайбэй).