«Сегодня бы тоже не пошёл». Медведев объяснил, почему не пришёл на пресс-конференцию на АО

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему решил не идти на пресс-конференцию после поражения во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Встреча с Лёнером Тьеном завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) в пользу американца.
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«Не знаю точных правил. Иногда пресс-конференции обязательны. Но если запрос пришёл поздно или ночью, то туда можно не приходить. Мне прислали сообщение, что это не обязательно, и я решил не идти. Извините, ребята, но, если бы сегодня пресс-конференция была необязательной, я бы тоже не пошёл. А я всегда прихожу. Для меня это не проблема», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Сегодня, 27 мая, в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Медведев уступил британцу Кэмерону Норри (81-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете.
- 27 мая 2025
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