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Жоао Фонсека – Хуберт Хуркач, результат матча 27 мая 2025 года, счет 3:0, первый круг «Ролан Гаррос»

Фонсека уверенно обыграл Хуркача в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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65-я ракетка мира 18-летний теннисист из Бразилии Жоао Фонсека вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 20:25 МСК
Хуберт Хуркач
28
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 2
6 		6 6
             
Жоао Фонсека
65
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

В стартовом матче Фонсека со счётом 6:2, 6:4, 6:2 обыграл 28-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача (30).

Встреча теннисистов продлилась 1 час 42 минуты. В её рамках Фонсека девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Хуркача шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Нельзя не отметить, что на прошлой неделе Хуркач дошёл до финала турнира ATP-250 в Женеве, где в упорной борьбе проиграл Новаку Джоковичу.

Следующим соперником Фонсеки в Париже станет 147-я ракетка мира 34-летний француз Пьер-Юг Эрбер (WC).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (М)
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