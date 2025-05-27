Фонсека уверенно обыграл Хуркача в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

65-я ракетка мира 18-летний теннисист из Бразилии Жоао Фонсека вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025.

В стартовом матче Фонсека со счётом 6:2, 6:4, 6:2 обыграл 28-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача (30).

Встреча теннисистов продлилась 1 час 42 минуты. В её рамках Фонсека девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Хуркача шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Нельзя не отметить, что на прошлой неделе Хуркач дошёл до финала турнира ATP-250 в Женеве, где в упорной борьбе проиграл Новаку Джоковичу.

Следующим соперником Фонсеки в Париже станет 147-я ракетка мира 34-летний француз Пьер-Юг Эрбер (WC).