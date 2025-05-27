Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2025, проиграв Боузковой
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2025. В матче первого круга она проиграла 47-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 21:05 МСК
28
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|5
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|7
47
Мари Боузкова
М. Боузкова
Матч продлился 1 час 41 минуту. В его рамках Калинская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Боузковой четыре эйса, одна двойная ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Боузкова сыграет с представительницей Великобритании Сонай Картал, которая на старте турнира обыграла россиянку Эрику Андрееву.
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