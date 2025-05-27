Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2025, проиграв Боузковой

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2025. В матче первого круга она проиграла 47-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7.

Матч продлился 1 час 41 минуту. В его рамках Калинская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Боузковой четыре эйса, одна двойная ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Боузкова сыграет с представительницей Великобритании Сонай Картал, которая на старте турнира обыграла россиянку Эрику Андрееву.