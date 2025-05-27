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Анна Калинская — Мари Боузкова, результат матча 27 мая 2025, счет 0:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2025, проиграв Боузковой
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2025. В матче первого круга она проиграла 47-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 21:05 МСК
Анна Калинская
28
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Мари Боузкова
47
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Матч продлился 1 час 41 минуту. В его рамках Калинская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Боузковой четыре эйса, одна двойная ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Боузкова сыграет с представительницей Великобритании Сонай Картал, которая на старте турнира обыграла россиянку Эрику Андрееву.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
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