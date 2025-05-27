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«Больше не буду смеяться над Тиафо». Гауфф забыла взять ракетки на стартовый матч «РГ»

«Больше не буду смеяться над Тиафо». Гауфф забыла взять ракетки на стартовый матч «РГ»
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Чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла на матч первого круга «Ролан Гаррос» — 2025 без ракеток. Кори не положила их в сумку перед выходом на корт.

Фото: Tennis Channel

Обнаружив, что в её сумке нет ракеток, Гауфф дала сигнал своей команде. Тренеры быстро отреагировали, вскоре болбой принёс Кори её ракетки.

Фото: Tennis Channel

На старте соревнований Гауфф со счётом 6:2, 6:2 разгромила 91-ю ракетку мира из Австралии Оливию Гадеки.

«Вот я выхожу на корт и понимаю, что у меня нет ракеток. Я буквально недавно высмеивала за это Фрэнсиса [Тиафо] в Мадриде. Теперь точно буду молчать», — прокомментировала эпизод Гауфф после победы.

Напомним, соотечественник Гауфф Фрэнсис Тиафо во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) тоже вышел на корт без ракеток.

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