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«Хорошо его понимаю». Рублёв — о поражении Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

«Хорошо его понимаю». Рублёв — о поражении Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 от британца Кэмерона Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 6 5
7 		6 4 1 7
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Я видел, что Даня проиграл. Причём очень драматично, да? Совсем тяжело. Хотя я вот семь первых кругов сейчас проиграл. Могу сказать только, что хорошо его понимаю. Напишу ему, конечно. Хотя в такой ситуации ничего особо не поможет, никак и не поддержишь. Конечно, это ничего не изменит и не улучшит, но я, естественно, всё равно напишу», — сказал Рублёв.

Отметим, что Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете. Матчболов у россиянина не было.

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