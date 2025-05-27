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Даниил Медведев: в этом году я чаще, чем когда-либо, проигрываю матчи. Это гадко

Даниил Медведев: в этом году я чаще, чем когда-либо, проигрываю матчи. Это гадко
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какое чувство испытывает от поражения в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Россиянин уступил британцу Кэмерону Норри (81-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 6 5
7 		6 4 1 7
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

— Коллеги просили вас сравнивать ощущения от поражений, наверняка это довольно гадкое чувство.
— Проигрывать гадко, от этого не уйдёшь.

— Да, но как более гадко: если бы сейчас улетели в трёх сетах без шансов и подачи на матч в пятом или вот так, когда эта подача на матч после такого камбэка была?
— В целом по-разному бывает, но этот матч лучше было проиграть так. В целом, считаю, я сделал всё, что мог. Возможно, надо было меньше показывать эмоции в начале второго сета, весь второй сет даже. Могло ли это помочь — не уверен. Но для будущего так проиграть лучше, потому что всё-таки боролся. Да, в этом году я чаще, чем когда-либо, уступаю в таких матчах, лучше быть в такой ситуации, потому что потом хард, больше шансов поймать победную форму — и лучше доходить до таких ситуаций, чем проигрывать в трёх лёгких сетах. Ну а гадко в любом случае, — приводит слова Медведева Sports.ru.

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