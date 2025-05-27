Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кузнецова: для меня Кори Гауфф — одна из фавориток «Ролан Гаррос»

Кузнецова: для меня Кори Гауфф — одна из фавориток «Ролан Гаррос»
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на то, что чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла на матч первого круга «Ролан Гаррос» — 2025 без ракеток. Кори не положила их в сумку перед выходом на корт.

«Кори Гауфф вышла на матч, забыв ракетки. Главное к любой ситуации относиться с юмором. Всякое бывает. И это ей не помешало выиграть матч. Для меня она — одна из фавориток «Ролан Гаррос», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

На старте соревнований Гауфф со счётом 6:2, 6:2 разгромила 91-ю ракетку мира из Австралии Оливию Гадеки.

Материалы по теме
Фото
«Больше не буду смеяться над Тиафо». Гауфф забыла взять ракетки на стартовый матч «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android