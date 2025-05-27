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«Довольно странная игра». Рублёв — о победе в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

«Довольно странная игра». Рублёв — о победе в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте турнира он со счётом 6:4, 4:6, 6:3, 6:1 обыграл 227-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Джорджа Харриса.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:40 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6
4 		6 3 1
             
Ллойд Джордж Харрис
227
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис

«Это была довольно странная игра. Много ошибок, было трудно. Чувствовал себя хорошо, хотел быть немного свободнее в своих ударах, но понимал, что мяч идёт не туда, куда мне хотелось. У меня сложилось впечатление, что он столкнулся с той же проблемой. В третьем и четвёртом сете я играл немного спокойнее, немного медленнее. Внезапно мячи стали быстрее, и у меня стало больше хороших ударов», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Рублёв сразится с 91-й ракеткой мира Адамом Уолтоном (Австралия).

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