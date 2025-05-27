«Довольно странная игра». Рублёв — о победе в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте турнира он со счётом 6:4, 4:6, 6:3, 6:1 обыграл 227-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Джорджа Харриса.

«Это была довольно странная игра. Много ошибок, было трудно. Чувствовал себя хорошо, хотел быть немного свободнее в своих ударах, но понимал, что мяч идёт не туда, куда мне хотелось. У меня сложилось впечатление, что он столкнулся с той же проблемой. В третьем и четвёртом сете я играл немного спокойнее, немного медленнее. Внезапно мячи стали быстрее, и у меня стало больше хороших ударов», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Рублёв сразится с 91-й ракеткой мира Адамом Уолтоном (Австралия).