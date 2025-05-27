Зверев заявил, что испытывал проблемы со здоровьем перед стартом «Ролан Гаррос» — 2025

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев признался, что подошёл к «Ролан Гаррос» — 2025 не в оптимальной форме.
В первом круге соревнований Зверев (3) одержал уверенную победу над американцем Лёнером Тьеном (67-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3, 6:4.
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— После быстрых побед Синнера и Алькараса вчера вы сказали, что не успели достаточно подготовиться к этому турниру. Стали ли вы более смело смотреть на него после этой уверенной победы?
— Я не говорил, что плохо подготовился. Просто моя подготовка не была идеальной. Меня рвало за три дня до турнира — это не идеально. Именно это я и имел в виду. Но я делаю то, что должен делать, — свою работу. В данный момент я забочусь о себе. Будет это полуфинал или финал — посмотрим, с кем я буду выступать. В данный момент всем нужно выигрывать свои матчи, побеждать своих соперников. Сегодня это был Тьен. Послезавтра будет кто-то другой. Главное — следить за собой, — сказал Зверев на пресс-конференции.
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