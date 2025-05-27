Жоао Фонсека стал самым молодым победителем матча на «Ролан Гаррос» со времён Алькараса

65-я ракетка мира 18-летний теннисист из Бразилии Жоао Фонсека стал вторым по возрасту игроком, которому удалось выиграть матч Открытого чемпионата Франции за последние 10 лет. По данному показателю он уступает лишь второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу.

В стартовом матче турнира бразильский теннисист в трёх сетах обыграл 28-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

Следующим соперником Фонсеки на «Ролан Гаррос» станет 147-я ракетка мира 34-летний француз Пьер-Юг Эрбер. Открытый чемпионат Франции — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. В прошлогоднем финале Карлос Алькарас победил немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2