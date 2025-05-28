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«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 27 мая

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 27 мая
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Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) продолжились матчи «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч третьего игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Первый круг, 27 мая:

  • Мирра Андреева (Россия) — Кристина Букша (Испания) — 6:4, 6:3;
  • Янина Викмайер (Бельгия) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 0:6, 0:6;
  • Оксана Селехметьева (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6, 4:6;
  • Варвара Грачёва (Франция) — Софья Кенин (США) — 3:6, 1:6;
  • Онс Жабер (Тунис) — Магдалена Френх (Польша) — 6:7, 0:6;
  • Элина Аванесян (Армения) — Ангелина Калинина (Украина) — 1:6, 2:6;
  • Оливия Гадеки (Австралия) — Кори Гауфф (США) — 2:6, 2:6;
  • Анка-Алексия Тодони (Румыния) — Джессика Пегула (США) — 2:6, 4:6;
  • Сонай Картал (Великобритания) — Эрика Андреева (Россия) — 6:0, 6:2;
  • Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия) — 4:6, 5:7.
Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
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