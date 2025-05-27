Джек Дрейпер высказался об игре Беллуччи в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер оценил выход во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований Дрейпер со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 6:2 обыграл 68-ю ракетку мира из Италии Маттию Беллуччи.
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«Беллуччи вышел на корт и с самого начала сыграл очень агрессивно. Он наносил потрясающие удары, которые застали меня врасплох. Я совершил пару двойных ошибок, что на таком уровне не всегда помогает. Горжусь тем, что мне удалось перевернуть игру с ног на голову. Я начал действовать более агрессивно. Это была действительно тяжёлая битва, и надо отдать должное Беллуччи, который сыграл потрясающе», — приводит слова Дрейпера пресс-служба ATP.
Следующим соперником Дрейпера в Париже станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — Уго Дельен (Боливия).
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