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Джек Дрейпер высказался об игре Беллуччи в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

Джек Дрейпер высказался об игре Беллуччи в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер оценил выход во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований Дрейпер со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 6:2 обыграл 68-ю ракетку мира из Италии Маттию Беллуччи.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:50 МСК
Маттия Беллуччи
68
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 2
3 		6 6 6
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Беллуччи вышел на корт и с самого начала сыграл очень агрессивно. Он наносил потрясающие удары, которые застали меня врасплох. Я совершил пару двойных ошибок, что на таком уровне не всегда помогает. Горжусь тем, что мне удалось перевернуть игру с ног на голову. Я начал действовать более агрессивно. Это была действительно тяжёлая битва, и надо отдать должное Беллуччи, который сыграл потрясающе», — приводит слова Дрейпера пресс-служба ATP.

Следующим соперником Дрейпера в Париже станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — Уго Дельен (Боливия).

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