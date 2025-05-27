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Анна Калинская впервые с AO-2023 проиграла на старте турнира «Большого шлема»

Анна Калинская впервые с AO-2023 проиграла на старте турнира «Большого шлема»
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская впервые с Australian Open — 2023 потерпела поражение на старте турнира «Большого шлема».

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 21:05 МСК
Анна Калинская
28
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Мари Боузкова
47
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Это произошло в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Калинская (30) уступила 47-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7. Матч продлился 1 час 41 минуту. В его рамках Калинская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Боузковой четыре эйса, одна двойная ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Напомним, на старте Australian Open — 2023 Калинская проиграла американке Даниэль Коллинз со счётом 5:7, 7:5, 4:6.

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