Анна Калинская впервые с AO-2023 проиграла на старте турнира «Большого шлема»
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская впервые с Australian Open — 2023 потерпела поражение на старте турнира «Большого шлема».
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 21:05 МСК
28
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
47
Мари Боузкова
М. Боузкова
Это произошло в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Калинская (30) уступила 47-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7. Матч продлился 1 час 41 минуту. В его рамках Калинская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Боузковой четыре эйса, одна двойная ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Напомним, на старте Australian Open — 2023 Калинская проиграла американке Даниэль Коллинз со счётом 5:7, 7:5, 4:6.
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