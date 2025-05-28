«Мечта сбылась». Фонсека — о дебюте на «Ролан Гаррос»

65-я ракетка мира 18-летний теннисист из Бразилии Жоао Фонсека прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В стартовом матче Фонсека со счётом 6:2, 6:4, 6:2 обыграл 28-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача.

«Всегда приятно играть перед бразильской публикой. Я впервые здесь, в основной сетке. Мечта сбылась. Мне нужно сделать всё возможное, чтобы стать лучше, оставаться здоровым в окружении своих людей. Хуркач — очень хороший человек. Он поздравил меня с победой», — сказал Фонсека на пресс-конференции.

Следующим соперником Фонсеки в Париже станет 147-я ракетка мира 34-летний француз Пьер-Юг Эрбер (WC).