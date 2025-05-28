«Мечта сбылась». Фонсека — о дебюте на «Ролан Гаррос»
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65-я ракетка мира 18-летний теннисист из Бразилии Жоао Фонсека прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В стартовом матче Фонсека со счётом 6:2, 6:4, 6:2 обыграл 28-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 20:25 МСК
28
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|
|6
|6
65
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Всегда приятно играть перед бразильской публикой. Я впервые здесь, в основной сетке. Мечта сбылась. Мне нужно сделать всё возможное, чтобы стать лучше, оставаться здоровым в окружении своих людей. Хуркач — очень хороший человек. Он поздравил меня с победой», — сказал Фонсека на пресс-конференции.
Следующим соперником Фонсеки в Париже станет 147-я ракетка мира 34-летний француз Пьер-Юг Эрбер (WC).
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