«Я ему сочувствую». Томпсон объяснил, почему Кирьос снялся с «Ролан Гаррос» — 2025

40-я ракетка мира австралийский теннисист Джордан Томпсон объяснил, почему его соотечественник, финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос, снялся с «Ролан Гаррос» — 2025, где должен был сыграть с ним в парном разряде.

«Ник очень хотел приехать и сыграть здесь, он каждую неделю спрашивал меня: «Ты готов к парному «Ролан Гаррос»?». Но несколько дней назад Ник сказал мне, что повредил колено и, к сожалению, не сможет приехать. Он был опустошён. Он сказал, что не знает, сколько ещё травм сможет перенести. Я очень ему сочувствую. Потому что, несмотря на всё, что он говорит по ТВ, я искренне верю: он любит теннис и любит выходить на корт», — сказал Томпсон на пресс-конференции.