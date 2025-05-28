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Андрей Рублёв высказался о своём сопернике по второму кругу «Ролан Гаррос» — 2025

Андрей Рублёв высказался о своём сопернике по второму кругу «Ролан Гаррос» — 2025
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём сопернике по второму кругу «Ролан Гаррос» — 2025. Рублёв сразится с 91-й ракеткой мира Адамом Уолтоном (Австралия).

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:00 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адам Уолтон
91
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

«Не знаю своего следующего соперника. Я никогда не смотрел его матчи, и мы никогда не играли друг против друга. Мне придётся немного изучить его технику. Видел его на нескольких турнирах, знаю, что он прогрессирует. Австралийцы прекрасно играют в теннис. С ними всегда трудно. Они борются, у них отличные удары, приём. Это будет сложный матч», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, на старте турнира Рублёв со счётом 6:4, 4:6, 6:3, 6:1 обыграл 227-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Джорджа Харриса.

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